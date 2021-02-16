В Уфе обнаружили тело девушки в овраге

Уфа | 16 фев 2021 | 14:27

В Уфе было найдено тело 16-летней девочки. Несчастную обнаружили в овраге. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



По предварительным данным, девочка могла упасть в овраг за городской клинической больнице №18 во время прогулки. Пока следов насильственной смерти не обнаружено.



Полиция и спасатели нашли тело подростка. Криминальный характер смерти девочки не рассматривается. Обстоятельства случившегося устанавливаются.



Ранее сообщалось о пожаре в Уфе. Здесь спасатели эвакуировали из охваченной огнем квартиры мужчину, но он погиб.



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