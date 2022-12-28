В Уфе в подъезде дома обнаружили тело 15-летней школьницы

14:51, 28 дек 2022

Тело 15-летней школьницы найдено в Уфе в подъезде дома по улице Ферина на 12-м этаже. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.



По словам источника агентства, тело девочки обнаружили жильцы дома и вызвали скорую. Медики констатировали смерть девочки. Он отметил, что на теле несовершеннолетней не было видимых повреждений.



Ранее сообщалось, что в Мечетлинском районе на улице было обнаружено тело 17-летней девушки. Поручения по расследованию данного дела дал председатель СК России Александр Бастрыкин.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе в аварии с элитными иномарками пострадал маленький ребенок.



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