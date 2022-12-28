Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе в подъезде дома обнаружили тело 15-летней школьницы

В Уфе в подъезде дома обнаружили тело 15-летней школьницы

14:51, 28 дек 2022

Тело 15-летней школьницы найдено в Уфе в подъезде дома по улице Ферина на 12-м этаже. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По словам источника агентства, тело девочки обнаружили жильцы дома и вызвали скорую. Медики констатировали смерть девочки. Он отметил, что на теле несовершеннолетней не было видимых повреждений.

Ранее сообщалось, что в Мечетлинском районе на улице было обнаружено тело 17-летней девушки. Поручения по расследованию данного дела дал председатель СК России Александр Бастрыкин.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе в аварии с элитными иномарками пострадал маленький ребенок.

Читайте также:

В Уфе по улице Зорге под окнами многоэтажки нашли тело мужчины
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа смерть
Читайте также

В Уфе обнаружили тело девушки в овраге
Происшествия в Башкирии
В Уфе обнаружили тело девушки в овраге
В Туймазинском районе в съемной квартире обнаружили тело мужчины
Происшествия в Башкирии
В Туймазинском районе в съемной квартире обнаружили тело мужчины
В Аскинском районе обнаружили тело 12-летней школьницы
Происшествия в Башкирии
В Аскинском районе обнаружили тело 12-летней школьницы
В Нефтекамске под окнами многоэтажки обнаружили тело 20-летней девушки
Происшествия в Башкирии
В Нефтекамске под окнами многоэтажки обнаружили тело 20-летней девушки


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: