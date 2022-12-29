Стали известны новые подробности гибели школьницы в подъезде жилого дома в Уфе

09:20, 29 дек 2022

В Уфе соседи в беседе с журналистами телепрограммы «Честно говоря» рассказали новые подробности гибели школьницы в подъезде жилого дома на улице Ферина.







Напомним, 15-летнюю девочку нашли мертвой на лестничной площадке на 12 этаже. Следователи проводят проверку по факту ее гибели. Видимых телесных повреждений обнаружено не было.





По информации «Честно говоря», ее тело прямо у входной двери обнаружили соседи. Они рассказали, что хотели оказать первую помощь, но было уже поздно. Ряд СМИ сообщили, что рядом с телом погибшей лежали вейпы, но эту информацию опровергли очевидцы. По их словам, предварительно, у девочки могла быть эпилепсия, и она скончалась во время приступа — изо рта у нее якобы шла пена. Семью жильцы дома охарактеризовали положительно, о поведении девочки ничего плохого не сказали.



Тело погибшей направлено на судмедэкспертизу, по результатам которой станет ясно, от чего внезапно скончалась девятиклассница.

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Фото: стоп-кадр видео "Честно говоря"