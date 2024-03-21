Трагедия в Башкирии: 12-летняя школьница погибла, выпав из окна многоэтажного дома
14:36, 21 мар 2024
20 марта в Нефтекамске произошло трагическое событие: 12-летняя школьница погибла, выпав из окна многоэтажного дома. Прохожие обнаружили тело девочки перед подъездом.
На место происшествия незамедлительно прибыли правоохранители и медики, которые, к сожалению, констатировать смерть ребенка. По характеру травм стало ясно, что она упала с большой высоты.
Как стало известно из источников «Башинформа», перед трагедией 12-летняя школьница находилась на 14-м этаже дома.
«На лестничной площадке были найдены ее рюкзак и аккуратно сложенная куртка. По предварительной информации, девочка дружила с мальчиком из 7 класса. Между ними произошла ссора, после чего школьница зашла в подъезд чужого дома, где и произошло ЧП», — сообщил источник.
Погибшая девочка воспитывалась в благополучной семье: у нее были мама, папа и старшая сестра. Семья на учете не состояла и не привлекалась к вниманию правоохранителей.
В настоящее время следователи выясняют причины и обстоятельства, которые подтолкнули девочку к роковому шагу.
Автор: Алия Карачурина
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