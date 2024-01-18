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В Башкирии решили лишить прав родителей, дочь которых чуть не упала с 6 этажа

В Башкирии решили лишить прав родителей, дочь которых чуть не упала с 6 этажа

В башкирском городе Стерлитамаке произошел инцидент - двухлетняя девочка чуть не погибла, выпав из окна многоэтажного дома. Об этом случае сообщила пресс-служба Прокуратуры Республики Башкортостан.

По версии дознания, представленной в июне 2023 года, мать ребенка, будучи в нетрезвом состоянии, покинула квартиру, расположенную на шестом этаже многоквартирного дома, оставив дочь без присмотра. При этом в помещении были открыты окна. Утром девочка забралась на подоконник и встала в оконном проеме. К счастью, опасное положение ребенка заметили жители соседнего дома, которые вызвали сотрудников спасательных служб. Благодаря своевременному реагированию очевидцев удалось избежать трагедии.

В связи с этим инцидентом в отношении матери девочки было возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности". Женщина признала свою вину в случившемся. Материалы дела уже направлены в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения.

В настоящее время девочка находится в одном из социальных учреждений города. Органы опеки и попечительства подали иск в суд с требованием ограничить и в последующем полностью лишить родительских прав как мать ребенка, так и её супруга, который также не обеспечивал должный присмотр за дочерью.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамак происшествия
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