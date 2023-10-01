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В Уфе погибла 6-летняя девочка упавшая из окна многоэтажки

В Уфе погибла 6-летняя девочка упавшая из окна многоэтажки

19:39, 01 окт 2023

В Уфе произошел несчастный случай, в результате которого погибла 6-летняя девочка, выпавшая из окна многоквартирного дома.

На данный момент следственные органы выясняют все обстоятельства смерти ребенка.

По предварительным данным, малышка осталась дома одна без присмотра взрослых.

«Сотрудники полиции и следователи уже провели осмотр места происшествия, назначили судмедэкспертизу и опрашивают очевидцев, а также близких ребенка. Также проверяются условия, в которых проживала семья и факторы, которые могли способствовать данному инциденту», - рассказали в Следственном управлении Следственного комитета Республики Башкортостан.

Ранее издание Newsbash на странице «Происшествия в Уфе сегодня» сообщало о массовой драке между мигрантами и медицинским персоналом скорой помощи
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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа происшествия несчастный случай
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