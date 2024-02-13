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Несчастный случай в Башкирии: мужчина выпал из окна пятого этажа и выжил

Несчастный случай в Башкирии: мужчина выпал из окна пятого этажа и выжил

Вчера вечером в городе Бирске прохожие обнаружили на улице под окнами многоэтажного жилого дома травмированного мужчину. По предварительным данным, мужчина получил травмы, характерные для падения с большой высоты.

Как стало известно из сообщения пресс-службы МВД по Республике Башкортостан, информация об этом происшествии поступила в отдел полиции Бирского района. По предварительной версии, нетрезвый мужчина, находясь в квартире на пятом этаже, по неосторожности выпал из открытого окна и получил травму ноги.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой медицинской помощи. В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает точные обстоятельства и причины данного инцидента.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Бирск происшествия несчастный случай
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