Несчастный случай в Башкирии: мужчина выпал из окна пятого этажа и выжил
Вчера вечером в городе Бирске прохожие обнаружили на улице под окнами многоэтажного жилого дома травмированного мужчину. По предварительным данным, мужчина получил травмы, характерные для падения с большой высоты.
Как стало известно из сообщения пресс-службы МВД по Республике Башкортостан, информация об этом происшествии поступила в отдел полиции Бирского района. По предварительной версии, нетрезвый мужчина, находясь в квартире на пятом этаже, по неосторожности выпал из открытого окна и получил травму ноги.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой медицинской помощи. В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает точные обстоятельства и причины данного инцидента.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Уфе найденная под окнами изувеченная девушка умерла в больнице
Происшествия в Башкирии
В Уфе из окна частного жилого дома упал полуторагодовалый ребенок
Происшествия в Башкирии
В Уфе из окна многоэтажки выпал двухлетний ребенок
Происшествия в Башкирии
В Уфе из окна 12 этажа выпал ребенок