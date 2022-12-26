В Мечетлинском районе Башкирии на улице нашли тело замерзшей 17-летней девушки
15:58, 26 дек 2022
Школьница пролежала всю ночь на морозе - предварительной причиной смерти стало переохлаждение.
Сегодня, 26 декабря, в одной из деревень Мечетлинского района республики на улице нашли тело 17-летней девушки. Как сообщил источник в правоохранительных органах, школьница пролежала всю ночь на морозе — предварительной причиной смерти стало переохлаждение.
Известно, что девушка воспитывалась в приемной семье. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следователи регионального СКР начали доследственную проверку.