В Мечетлинском районе Башкирии на улице нашли тело замерзшей 17-летней девушки

15:58, 26 дек 2022

Школьница пролежала всю ночь на морозе - предварительной причиной смерти стало переохлаждение.



Сегодня, 26 декабря, в одной из деревень Мечетлинского района республики на улице нашли тело 17-летней девушки. Как сообщил источник в правоохранительных органах, школьница пролежала всю ночь на морозе — предварительной причиной смерти стало переохлаждение.







Известно, что девушка воспитывалась в приемной семье. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следователи регионального СКР начали доследственную проверку.



Ранее сообщалось о том, что в Мечетлинском районе Башкирии водитель фуры чуть не угробил семью с трехлетним ребенком.

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