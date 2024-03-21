Тело женщины найдено под мостом в Уфе

19:28, 21 мар 2024

21 марта в Уфе омрачилось трагической находкой. Под мостом через реку Белую было обнаружено тело женщины. Очевидцы происшествия поделились кадрами с места события в социальных сетях.

По словам источника в правоохранительных органах, погибшая предположительно совершила самоубийство. Один из проезжавших мимо водителей сообщил, что видел женщину на мосту незадолго до трагедии.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, проводя все необходимые следственные мероприятия. Официальных комментариев по поводу случившегося пока не поступало.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети