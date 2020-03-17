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В Салаватском районе под мостом обнаружили тело мужчины

Добавлено: 17.03.20
Просмотров: 61
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салаватский район
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В Салаватском районе под мостом обнаружили тело мужчины

Под мостом через реку Юрюзань в Салаватском районе обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает «КП-Уфа» со ссылкой на источник.

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Отмечается, что погибший пролежал на льду больше суток и был найден только 15 марта. Мужчину опознали как 40-летнего жителя деревни Ильтаево, он был инвалидом третьей группы.

Предположительно, он упал с высоты, так как у тела «кровоподтеки на лице, характерные при падении». Пока останки погибшего направили в судмедэкспертизу. Начата доследственная проверка.

В Белорецком районе в ходе водолазных работ было найдено тело утонувшего мужчины, 1964 года рождения. 

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Источник: gorobzor.ru
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