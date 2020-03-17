В Салаватском районе под мостом обнаружили тело мужчины
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Под мостом через реку Юрюзань в Салаватском районе обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает «КП-Уфа» со ссылкой на источник.
Предположительно, он упал с высоты, так как у тела «кровоподтеки на лице, характерные при падении». Пока останки погибшего направили в судмедэкспертизу. Начата доследственная проверка.
В Белорецком районе в ходе водолазных работ было найдено тело утонувшего мужчины, 1964 года рождения.
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Источник:
gorobzor.ru
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