В Аургазинском районе супруги из Волгоградской области обманули кассира и похитили 10 тысяч рублей

| 25 окт 2020 | 13:51

В полицию Аургазинского района сообщили о хищении денег из гипермаркета в селе Толбазы. Неизвестные женщина и мужчина обманули кассира, в результате она отдала им почти 10 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска совместно с инспекторами ДПС задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались двое жителей Волгоградской области – 43 и 40 лет. Супруги признались в содеянном.







Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, женщина первой встала в очередь. Купив товар на небольшую сумму, она передала продавцу пятитысячную купюру. При этом покупательница стала искать в кошельке мелочь, а ее муж отвлекал кассира. Запутавшись, продавец отдала около пяти тысяч сдачи, не получив взамен плату. По такой же схеме аналогичную сумму получил и мужчина. Денег за покупку кассиру он также не передал.

- В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, — добавили в ведомстве.

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