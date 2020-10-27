В Туймазинском районе в лесу обнаружили тело пропавшего бизнесмена из Свердловской области

Туймазинский район | 27 окт 2020 | 20:17

Числившегося пропавшим без вести бизнесмена из Свердловской области нашли мертвым в лесах Туймазинского района Башкирии. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.







60-летний предприниматель Валерий В., проживавший в городе Сухой Лог, пропал 2 октября текущего года. Как рассказал его сын Анатолий «КП-Екатеринбург», мужчина рано утром уехал с работы на своем Jeep Renegrade и перестал отвечать на звонки. Последний раз его видели живым на заправке в районе города Златоуста. В поисках бизнесмена участвовали полицейские и волонтеры.

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Валерий был обнаружен мертвым 23 октября. Его нашли в лесу, в пяти километрах от села Имангулово Туймазинского района Башкирии. Видимых телесных повреждений прибывшие на место криминалисты не обнаружили. Рядом с погибшим стоял принадлежавший ему Jeep. Эксперты определили, что мертвый мужчина пролежал в лесном массиве «около суток». Труп направили на судмедэкспертизу для дальнейшего исследования. Следствие рассматривает версию самоубийства.