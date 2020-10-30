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ДТП в Кармаскалинском районе: водитель сбил человека и украл тело с места ДТП | видео

ДТП в Кармаскалинском районе: водитель сбил человека и украл тело с места ДТП | видео

Кармаскалинский район | 30 окт 2020 | 10:58

В деревне Константиновка в Кармаскалинском районе произошло странное смертельное ДТП.



ГИБДД РБ поступил вызов от местных жителей, что на улице Октябрьская сбили человека. Более того, по словам очевидцев, водитель не только сбил мужчину, но и забрал его, посадив в свою машину, и уехал.
 
В итоге пешехода и водителя нашли в квартире по улице Молодежная. В помещении лежал труп мужчины и находились двое молодых людей, которые сознались, что сбили его. Машину виновники ДТП оставили в лесу в трех километрах от деревни. Позже инспекторы обнаружили ВАЗ-21099 с характерными повреждениями.


Ранее сообщалось о том, что в Башкирии вынесли приговор 35-летнему жителю Кармаскалинского района. Как сообщает Следственный комитет по Башкирии, мужчина признан виновным в совершении преступления по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью».

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Источник: news102.ru
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