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В центре Уфы обнаружили тело мужчины

В центре Уфы обнаружили тело мужчины

Уфа | 02 ноя 2020 | 21:52

В столице Башкирии в самом центре в заброшенном сарае на улице Ивана Якутова найден труп мужчины с признаками насильственной смерти.



Как сообщил «КП-Уфа» собственный источник, 52-летний погибший проживал в деревне Рятомак Ермекеевского района, но по факту бомжевал в Уфе. Его тело было найдено с гематомой на лбу и кровотечением из ушей.

Кто расправился с несчастным, пока остается неизвестным. С места происшествия правоохранители изъяли шубу, шапку, смывы с веществом бурого цвета и видеозапись. Начато расследование.


Ранее сообщалось о том, что в Белебеевском районе 25-летняя девушка ножом заколола собственную мать. По имеющейся информации, молодая девушка и её 52-летняя мать вместе распивали спиртное. В какой-то момент между ними произошла ссора.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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