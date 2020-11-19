Авария в Белорецком районе: при столкновении с Хаммером пострадали четыре человека из «ВАЗ-2107»

Белорецкий район | 19 ноя 2020 | 09:20

В Башкирии 18 ноября на 150 км автодороги Уфа-Белорецк возле деревни Бердагулово произошло столкновение двух автомобилей «ВАЗ-2107» и Hummer. На место происшествия оперативно выехали сотрудники пожарной части села Инзер, противопожарной службы Госкомитета РБ по ЧС, медики и полиция.







Спасатели деблокировали четверых пострадавших из автомобиля «ВАЗ» — водителя и трех женщин 49, 39 и 42 лет, — и передали их работникам скорой помощи.



Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции, сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.



По информации ГИБДД РБ, за рулем «ВАЗ-2107» находился 52-летний местный житель, а встречным внедорожником управлял 39-летний житель Межгорья.





Ранее сообщалось об аварии в Стерлитамакском районе. Здесь водитель ВАЗ-2112 столкнулся со встречным Volkswagen Polo.





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Фото: ГИБДД РБ