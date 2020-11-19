В Уфе загорелся двухэтажный дом по улице Шота Руставелли | видео

Уфа | 19 ноя 2020 | 09:30

Крупный пожар произошел в Уфе поздно вечером 18 ноября. В 22:05 загорелся двухэтажный дом по улице Шота Руставелли.



Первое пожарно-спасательное подразделение МЧС в течение получаса локализовало огонь на площади 50 кв.м. Открытое горение ликвидировано в 22:44. В тушение задействовано 5 единиц техники и 19 человек личного состава от МЧС России.





Погибших и травмированных, по предварительным данным, нет. Дом расселен. Напомним, жители дома добивались расселения из аварийного дома несколько лет.



Причины пожара выясняются. Работает дознаватель МЧС России. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.



Ранее сообщалось о том, что в центре Уфы недалеко от гостиницы Crowne Plaza Ufa Congress Hotel сгорел автомобиль. По сообщениям пресс-службы МЧС по РБ, огнём охватило салон BMW X5.





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