Авария в Краснокамском районе: Порш Кайен опрокинулся в кювет, погиб 42-летний пассажир

В Краснокамском районе Башкирии произошло опрокидывание автомобиля. Один человек погиб, пятеро пострадали, сообщил «Башинформ» собственный источник.
ДТП случилось 21 ноября на автодороге Арлан — Ашит. Водитель, управляя Porsche Cayenne, не справившись с управлением, совершил съезд в левый кювет по ходу движения в сторону с. Арлан, с последующим опрокидыванием.
В салоне автомобиля находилось шесть человек. В результате ДТП пассажир 1978 года рождения, житель г. Нефтекамска, от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда Скорой помощи. Известно, что он не был пристегнут ремнем безопасности.
Остальные пассажиры с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Причины ДТП расследуются.
Ранее сообщалось о том, что 48-летняя мать из Краснокамского района изрезала сына ножом, а затем попыталась свести счеты с жизнью.