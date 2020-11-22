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Авария в Краснокамском районе: Порш Кайен опрокинулся в кювет, погиб 42-летний пассажир

Авария в Краснокамском районе: Порш Кайен опрокинулся в кювет, погиб 42-летний пассажир

Краснокамский район | 22 ноя 2020 | 11:28

В Краснокамском районе Башкирии произошло опрокидывание автомобиля. Один человек погиб, пятеро пострадали, сообщил «Башинформ» собственный источник.



ДТП случилось 21 ноября на автодороге Арлан — Ашит. Водитель, управляя Porsche Cayenne, не справившись с управлением, совершил съезд в левый кювет по ходу движения в сторону с. Арлан, с последующим опрокидыванием.


В салоне автомобиля находилось шесть человек. В результате ДТП пассажир 1978 года рождения, житель г. Нефтекамска, от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда Скорой помощи. Известно, что он не был пристегнут ремнем безопасности.

Остальные пассажиры с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Причины ДТП расследуются.

Ранее сообщалось о том, что 48-летняя мать из Краснокамского района изрезала сына ножом, а затем попыталась свести счеты с жизнью.

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Источник: www.bashinform.ru

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