Авария в Краснокамском районе: Порш Кайен опрокинулся в кювет, погиб 42-летний пассажир

Краснокамский район | 22 ноя 2020 | 11:28

В Краснокамском районе Башкирии произошло опрокидывание автомобиля. Один человек погиб, пятеро пострадали, сообщил «Башинформ» собственный источник.







ДТП случилось 21 ноября на автодороге Арлан — Ашит. Водитель, управляя Porsche Cayenne, не справившись с управлением, совершил съезд в левый кювет по ходу движения в сторону с. Арлан, с последующим опрокидыванием.

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