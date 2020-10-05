В Краснокамском районе мать изрезала ножом собственного сына

Краснокамский район | 05 окт 2020 | 13:13

48-летняя мать из Башкирии изрезала сына ножом, а затем попыталась свести счеты с жизнью.







Как стало известно «КП-Уфа» от собственного источника, семейная драма разыгралась в одном из частных домов в Краснокамском районе республики 3 октября. Прибывшие на место полицейские и медики обнаружили внутри помещения двух окровавленных жильцов – 48-летнюю женщину и ее 30-летнего сына. Мужчина был изрезан ножом, а у хозяйки была повреждена шея.

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Оказалась, что во время застолья мать набросилась на своего сына с ножом и поранила его. Осознав, что произошло, женщина попыталась свести счеты с жизнью. По предварительной информации, медикам удалось спасти всех участников кровавой драмы.