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ДТП в Ишимбайском районе: пенсионер погиб под колесами сразу двух автомобилей

ДТП в Ишимбайском районе: пенсионер погиб под колесами сразу двух автомобилей

Ишимбайский район | 24 ноя 2020 | 09:52

В минувший понедельник утром смертельное ДТП случилось на территории Ишимбайского района. 60-летний пенсионер погиб под колесами сразу двух автомобилей.



Трагедия произошла на третьем километре дороги Ишимбай-Карайганово-Стерлитамак. 47-летний водитель «Ниссана Альмеры» сбил пешехода, по которому потом проехалась «Шкода Октавия». Несчастный скончался до приезда медиков. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Всего за минувшие сутки в Башкирии зарегистрировано четыре аварии с одним погибшим и тремя пострадавшими.

Ранее сообщалось о том, что в Мишкинском районе у мальчика, сбитого машиной, обнаружили 0,33 промилле алкоголя. Известно, что инцидент произошел еще четыре месяца назад. Мальчик гулял с друзьями, как вдруг его сбила машина «Почты России».

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Источник: www.sobkor02.ru

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