В Кугарчинском районе произошел розлив нефти

Кугарчинский район | 30 ноя 2020 | 14:23

В минувшую среду, 25 ноября, неподалеку от села Мраково Кугарчинского района произошел разлив нефти на участке техтрубопровода станции нефтеперекачки с одноименным названием.







Об этом во время оперативного совещания в республиканском рассказал Фарит Гумеров, занимающий пост руководителя республиканского госкомитета по ЧС.



По его словам, площадь выхода нефтепродуктов составила около 75 кв. метров. На месте происшествия работали представители соответствующих инстанций. Гумеров добавил, что проводится постоянный экомониторинг окружающей среды, а компания "Транснефть-Урал" провела восстановительные мероприятия, которые завершились 28 ноября.

Ранее сообщалось о том, что в Кугарчинском районе местные жители помогли застрявшей в лесу супружеской паре.





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Фото: financial-news24.ru