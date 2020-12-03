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В Туймазинском районе утонул рыбак на вездеходе

В Туймазинском районе утонул рыбак на вездеходе

Туймазинский район | 03 дек 2020 | 16:04

Вчера, 2 декабря, на озере Кандрыкуль в Туймазинском районе утонул рыбак в результате несчастного случая.



Известно, что мужчина приехал на озеро порыбачить. На расстоянии километра от берега он поставил палатку, после чего решил вернуться к своей машине, воспользовавшись мотовездеходом. Во время езды мужчина не заметил, что едет прямо в полынью.

В Госкомитете РБ по ЧС считают, что причиной этого стало то, что солнце светило мужчине в лицо. Тонущего заметила пара рыбаков, что были неподалеку. Один из них, пытаясь спасти его, чуть сам не утонул. В результате спасти человека не удалось и сегодня его тело достали из водоема.

Ранее сообщалось о массовой аварии в Туймазинском районе. Здесь на трассе столкнулись 6 автомобилей, есть пострадавшие.

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