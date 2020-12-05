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Смертельное ДТП в Уфе: водитель насмерть сбил двух пожилых людей

Смертельное ДТП в Уфе: водитель насмерть сбил двух пожилых людей

Уфа | 05 дек 2020 | 12:38

Смертельный наезд на пешеходов произошел сегодня утром, 5 декабря, в столице республики. 

ДТП случилось на улице Сельская Богородская.  28-летний мужчина за рулем «Hyundai Elantra» сбил двух пожилых людей. Пешеходы шли вдоль дороги, так как тротуара на этом участке нет.



От удара женщина, предварительно, 60 лет, скончалась на месте. Мужчину того же возраста с тяжёлыми травмами увезли в больницу. Начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что на улице Баязита Бикбая в микрорайоне Сипайлово 35-летний водитель за рулем «Ниссан теана» насмерть задавил пешехода. По словам самого автолюбителя, он не заметил пострадавшего, так как тот лежал на дороге

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Источник: gtrk.tv

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