Стали известны подробности смертельного ДТП в Абзелиловском районе

Абзелиловский район | 06 дек 2020 | 18:19

Сегодня, 6 декабря, около поселка Атавды в Абзелиловском районе Башкирии трагически погибли в ДТП три подростка. Стали известны подробности этой жуткой аварии.







Напомним, 16-летний водитель "Нексии" сбил лошадь с жеребенком, после чего иномарка съехала в кювет. Как сообщает ИА "Башинформ", подросток взял машину у отца. Соответственно, водительского удостоверения у него не было.



В результате жуткой аварии погибли 15-летние парень и девушка, а также 16-летний водитель. В настоящее время за жизни двух 16-летних пассажирок борются врачи.



Трагедию прокомментировал глава Абзелиловского района Башкирии Ильдар Нафиков.

Ильдар Нафиков, глава Абзелиловского района:



Одной из причин гибели подростков стали бесхозные лошади на дороге. Уже два года наша команда борется с этой напастью. Что красиво для туристов — то опасно для нас. Сегодня мы используем все возможные и невозможные меры для того, чтобы лошадей на дорогах не было. К сожалению, несовершенство законодательства в этой области не позволяет принимать действенных мер против безответственных владельцев табунов — как малых, так и больших. На территории района действуют несколько кард, работают постоянные мобильные группы, но этих мер при штрафе в 1000 рублей недостаточно.

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