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В Уфе задержали мужчину перевозившего в автомобиле 75 емкостей незаконного алкоголя

В Уфе задержали мужчину перевозившего в автомобиле 75 емкостей незаконного алкоголя

Уфа | 12 дек 2020 | 11:33

В Уфе был задержан мужчина, автомобиль которого оказался забит пятилитровыми баллонами незаконного алкоголя. Пойман уфимец был с поличным.



В момент задержания мужчина получал деньги за продажу спиртного. Сотрудниками полиции было обнаружено и изъято 75 емкостей объемом 5 литров с жидкостью, содержащей в себе спирт и имеющий запах этилового спирта.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Уфе, мужчина заявил, что приобрел спиртное у неизвестного человека. Экспертиза показала, что стоимость изъятого составляет более 150 тысяч рублей.

Пресс-служба УМВД России по городу Уфе:

В настоящее время по данному факт  возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Расследование уголовного дела продолжается.
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Источник: bash.news

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