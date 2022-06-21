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В Башкирии введут запрет на продажу алкоголя в День молодежи

В Башкирии введут запрет на продажу алкоголя в День молодежи

09:46, 21 июн 2022

В Башкирии в июне ограничат продажу алкоголя. Запрет установили из-за празднования Дня молодежи. Сегодня, 21 июня, рассказываем, как будут действовать ограничения.

По информации пресс-службы Минторга Башкирии, ограничение касается розничной торговли, на предприятия общественного питания не распространяется. Запрет на продажу алкоголя будет действовать один день — 27 июня.

— В соответствии с законом Республики Башкортостан от 1 марта 2007 г. № 414-з «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в Республике Башкортостан» с последующими изменениями, — пояснили в пресс-службе ведомства.


В Минторге добавили, что за нарушение требования предусмотрен штраф. Так, для должностных лиц он составляет от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции или без таковой.

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Источник: ufa1.ru
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