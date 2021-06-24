В Башкирии запретили продажу алкоголя в День молодежи

21:26, 24 июн 2021

В Башкирии во время празднования Дня молодежи, 27 июня, будет запрещена продажа алкогольной продукции. Об этом сообщили сегодня, 24 июня, в пресс-службе Министерства торговли республики.



Отмечается, что алкоголь нельзя будет приобрести в розницу. В местах общественного питания данное ограничение не действует. Запрет вводится в соответствии с законодательством республики. В регионе регулярно вводятся ограничения в дни Новогодних каникул, во время празднования «Сабантуя», во время проведения «Последнего звонка» и в День знаний.



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