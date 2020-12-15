В Башкирии за прошедшие сутки под колесами автомобилей погибли 3 пешехода

| 15 дек 2020 | 10:48

14 декабря на дорогах Башкирии произошло 3 смертельных ДТП с участием пешеходов. Первый случай произошел в селе Семеновское Баймакского района. 20-летний парень, управлявший отечественной легковушкой без водительских прав, сбил 65-летнюю местную жительницу. Женщина скончалась на месте от полученных травм. Автолюбитель скрылся с места аварии.









«Не заметил на проезжей части пешехода и допустил наезд. Испугавшись, скрылся с места ДТП к себе домой в Баймак. Водительских прав не имею», — сообщил парень.



Второй случай произошел в Уфе на улице Набережная реки Уфы. Отмечается, что 79-летняя пенсионерка переходила дорогу не в положенном месте, на нее наезд совершила иномарка под управлением 27-летнего водителя. Она была в экстренном порядке госпитализирована. Однако врачи не смогли ей помочь — она скончалась в больнице.

Также смертельная авария случилась в Дюртюлях. Как сообщает ГИБДД по РБ, 72-летний водитель за рулем ВАЗ-2115 совершил наезд на 82-летнего пешехода. Мужчине оказали первую помощь, его отпустили домой. Позже ему стало хуже, пострадавшего госпитализировали в больницу, где он погиб.

«Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, которая покажет от чего погиб пешеход. Известно, что водитель двигался с просроченным водительским удостоверением», — заявили в Госавтоинспекции.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ГИБДД