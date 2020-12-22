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Житель Мишкинского района зарезал 20-летнего знакомого у здания сельсовета

Житель Мишкинского района зарезал 20-летнего знакомого у здания сельсовета

Мишкинский район | 22 дек 2020 | 13:22

В Мишкинском районе следователи устанавливают обстоятельства поножовщины, в результате которой в больнице скончался 20-летний юноша. Конфликт между молодыми людьми случился 19 декабря в деревне Новоакбулатово рядом со зданием администрации сельсовета.



Около 22:30 на улице повздорили двое 20-летних парней. В какой-то момент за одного из них решил заступиться старший брат. В порыве ярости 26-летний сельчанин нанес оппоненту несколько ударов ножом.

Как сообщила пресс-служба следственного комитета Башкортостана, пострадавшего отправили в больницу, но через несколько часов он скончался. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство». Задержанному парню уже предъявили обвинение, и в ближайшее время суд примет решение о заключении его под стражу.

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Источник: www.sobkor02.ru

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