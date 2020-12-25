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В Кугарчинском районе третью неделю горит свалка

В Кугарчинском районе третью неделю горит свалка

Кугарчинский район | 25 дек 2020 | 09:16

В селе Мраково Кугарчинского района Башкирии уже три недели горит свалка. Местные жители обращались к чиновникам, однако те не решили проблему, сообщает Ufa1.



Как передает издание, в двух километрах от села находится несанкционированная свалка ТКО, которую подожгли ещё в конце прошлого месяца. Теперь весь воздух, по словам жителей пропитан гарью, а дозвониться дл главы сельсовета она не могут. Ранее местные жители обвиняли в этом регоператора, однако тот заявил, что не имеет к этому отношения.

Журналист Ufa1 удалось связаться с главой Мраковского сельсовета Александром Жердевым. По его словам говорит свалка, относящаяся уже не к его территории, а к соседнему Ибраевскому сельсовету под началом Раиля Исанбаева. Но последний опроверг его слова.

В администрации района изданию рассказали, что проблема уже якобы устранена, однако местные жители утверждают, что ежедневно чувствуют запах гари.

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Источник: mkset.ru

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