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Авария в Иглинском районе: по вине пьяного водителя в ДТП пострадала 41-летняя жительница

Авария в Иглинском районе: по вине пьяного водителя в ДТП пострадала 41-летняя жительница

Иглинский район | 19 янв 2021 | 09:22

Около половины пятого вечера 18 января в Иглино произошла серьезная авария, виновником которой стал 46-летний водитель «ВАЗа-2115».



На улице Строителей он столкнулся с попутной иномаркой «Шевроле Авео». В итоге травмы получила ее водительница - 41-летней женщине понадобилась помощь врачей. Автоинспекторы установили, что водитель отечественного авто был пьян.

Всего за минувшие сутки в Башкортостане случилось восемь аварий, в которых пострадали девять человек. Сотрудники ГИБДД задержали 25 нетрезвых водителей и пресекли больше 2300 нарушений ПДД.

Ранее сообщалось об аварии в Белорецком районе. Здесь «Дэу Нэксия» врезалась в грузовик «Урал-4320», двое погибли.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

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