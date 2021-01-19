Авария в Иглинском районе: по вине пьяного водителя в ДТП пострадала 41-летняя жительница

Иглинский район | 19 янв 2021 | 09:22

Около половины пятого вечера 18 января в Иглино произошла серьезная авария, виновником которой стал 46-летний водитель «ВАЗа-2115».







На улице Строителей он столкнулся с попутной иномаркой «Шевроле Авео». В итоге травмы получила ее водительница - 41-летней женщине понадобилась помощь врачей. Автоинспекторы установили, что водитель отечественного авто был пьян.

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Фото: блог начальника ГИБДД РБ