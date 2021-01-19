Авария в Иглинском районе: по вине пьяного водителя в ДТП пострадала 41-летняя жительница

Около половины пятого вечера 18 января в Иглино произошла серьезная авария, виновником которой стал 46-летний водитель «ВАЗа-2115».
На улице Строителей он столкнулся с попутной иномаркой «Шевроле Авео». В итоге травмы получила ее водительница - 41-летней женщине понадобилась помощь врачей. Автоинспекторы установили, что водитель отечественного авто был пьян.
Всего за минувшие сутки в Башкортостане случилось восемь аварий, в которых пострадали девять человек. Сотрудники ГИБДД задержали 25 нетрезвых водителей и пресекли больше 2300 нарушений ПДД.