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Авария в Октябрьском: пенсионер потерял сознание прямо за рулем и погиб

Авария в Октябрьском: пенсионер потерял сознание прямо за рулем и погиб

Октябрьский | 10 фев 2021 | 10:14

Трагический несчастный случай произошел в Октябрьском. Как сообщает глава ГИБДД по РБ Динар Гильмутдинов, авария зарегистрирована в 15:00 на улице Губкина. Здесь иномарка «Тойота Ланд Крузер» на полном ходу врезалась в припаркованную вдоль дороги «Ладу Калину».

Предположительно, у 71-летнего водителя первого автомобиля стало плохо с сердцем во время движения, и он потерял сознание. Отмечается, что пенсионер состоял на учете в связи с  сердечно-сосудистым заболеванием.

К сожалению, мужчина погиб. Начато разбирательство.

Ранее сообщалось об еще одной аварии в Октябрьском. Здесь водитель «Лады Ларгус» наехал на ограждение, пострадала пассажирка.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ

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