Авария в Октябрьском: пенсионер потерял сознание прямо за рулем и погиб

Трагический несчастный случай произошел в Октябрьском. Как сообщает глава ГИБДД по РБ Динар Гильмутдинов, авария зарегистрирована в 15:00 на улице Губкина. Здесь иномарка «Тойота Ланд Крузер» на полном ходу врезалась в припаркованную вдоль дороги «Ладу Калину».
Предположительно, у 71-летнего водителя первого автомобиля стало плохо с сердцем во время движения, и он потерял сознание. Отмечается, что пенсионер состоял на учете в связи с сердечно-сосудистым заболеванием.
К сожалению, мужчина погиб. Начато разбирательство.
Ранее сообщалось об еще одной аварии в Октябрьском. Здесь водитель «Лады Ларгус» наехал на ограждение, пострадала пассажирка.