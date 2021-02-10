Авария в Октябрьском: пенсионер потерял сознание прямо за рулем и погиб

Октябрьский | 10 фев 2021 | 10:14

Трагический несчастный случай произошел в Октябрьском. Как сообщает глава ГИБДД по РБ Динар Гильмутдинов, авария зарегистрирована в 15:00 на улице Губкина. Здесь иномарка «Тойота Ланд Крузер» на полном ходу врезалась в припаркованную вдоль дороги «Ладу Калину».







Предположительно, у 71-летнего водителя первого автомобиля стало плохо с сердцем во время движения, и он потерял сознание. Отмечается, что пенсионер состоял на учете в связи с сердечно-сосудистым заболеванием.



К сожалению, мужчина погиб. Начато разбирательство.



Ранее сообщалось об еще одной аварии в Октябрьском. Здесь водитель «Лады Ларгус» наехал на ограждение, пострадала пассажирка.





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Фото: ГИБДД по РБ