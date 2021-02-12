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Житель Башкирии убил и сжег в квартире своего приятеля в Нефтеюганске

Житель Башкирии убил и сжег в квартире своего приятеля в Нефтеюганске

| 12 фев 2021 | 11:19

В городе Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа 40-летний житель Башкирии зарезал пожилого мужчину и сжег его тело в квартире. Об этом сообщил местный Следственный комитет. Сотрудники правоохранительного ведомства завершили расследование уголовного дела и передали его в суд.

Преступление произошло 22 ноября прошлого года. Обвиняемый, у которого не было постоянного места жительства, находился в квартире у малознакомого 61-летнего мужчины. Они вместе выпивали, и в конце застолья хозяин дома в грубой форме потребовал гостя уйти. Того это оскорбило настолько, что он взял нож и трижды ударил им оппонента.

– Убедившись, что хозяин квартиры не подает признаков жизни, желая скрыть следы преступления и избежать уголовной ответственности, злоумышленник накрыл тело резиновой лодкой и поджег ее, в результате чего уничтожена значительная часть имущества квартиры, – передали в СК.

Улики мужчине сжечь не удалось. Оперативники быстро нашли и задержали подозреваемого. Как выяснилось, ранее его уже не раз судили за преступления против собственности и жизни. Теперь ему предстоит ответить за убийство и умышленное повреждение чужого имущества.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: СК ХМАО

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