В Баймаке пожарные спасли от гибели в огне мать и дочь

Баймакский район | 15 фев 2021 | 10:15

В Баймаке вечером 14 февраля на улице Тухачевского загорелась горит баня. На место незамедлительно приехали сотрудники и пожарные машины МЧС России.







Когда пожарное подразделение прибыло, наблюдалось открытое горение кровли бани. По информации пресс-службы МЧС Р, благодаря своевременным и профессиональным действиям спасателей, из горящей бани удалось спасти 34-летнюю женщину и 12-летнюю девочку. Пострадавших с признаками отравления угарным газом и ожогами различной степени тяжести увезли в больницу.



Сейчас устанавливаются причины пожара и обстоятельства произошедшего. На месте работает дознаватель МЧС России.

Ранее сообщалось о том, что четыре домашних собаки погибли в ночь на 6 февраля в деревне Мерясово Баймакского района Башкирии. Кадры расправы дикого животного над одним сторожевым псом попали на камеру видеонаблюдения.





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Фото: пресс-служба МЧС РБ