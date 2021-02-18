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Пожар в Уфе: при горении бревенчатого дома пострадал мужчина

Пожар в Уфе: при горении бревенчатого дома пострадал мужчина

Уфа | 18 фев 2021 | 14:34

17 февраля поздно вечером в Уфе произошёл серьёзный пожар. Огонь тушили по повышенному рангу.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РБ, огнём охватило бревенчатый дом. Так как существовал серьёзный риск возгорания соседнего дома, был объявлен ранг пожара №2. К счастью, возгорание удалось вовремя ликвидировать.

Пресс-служба МЧС по РБ:

- Наблюдалось горение одноэтажного деревянного дома. В связи с угрозой перехода на соседний дом был объявлен ранг пожара №2. На месте тушения организовали штаб и два боевых участка. Поданы стволы на тушение и защиту. Пожар удалось ликвидировать.

В огне пострадал 60-летний мужчина. Его доставили в больницу, а после оказания медицинской помощи отпустили домой. Тушили пожар 26 человек личного состава и 8 единиц техники. Причина произошедшего устанавливается.

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Источник: bash.news

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