В Уфе рабочий погиб в шахте лифта строящегося дома

Уфа | 20 фев 2021 | 11:39

19 февраля в 17:15 спасателям Управления гражданской защиты Уфы сообщили об обнаружении тела. Погибшего нашли в строящемся доме на улице Блюхера. По данным источника, речь идет о жилом комплексе «Центральный парк». Специалисты незамедлительно выехали на место.







Тело находилось в шахте лифта. Осложняло ситуацию то, что погибшего завалило строительным мусором. Кроме того, существовала реальная угроза дальнейшего обрушения. Поэтому рабочие самостоятельно извлечь тело не смогли. Сотрудники поисково-спасательного отряда достали 58-летнего погибшего, воспользовавшись альпинистским снаряжением. Тело передано правоохранителям для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось о том, что в полицию Уфы обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве. Оказалось, пенсионерка стала жертвой лже-сотрудника газовой службы.





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Фото: Управление гражданской защиты Уфы