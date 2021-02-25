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Авария в Кугарчинском районе: на трассе опрокинулся грузовик с нефтепродуктами

Авария в Кугарчинском районе: на трассе опрокинулся грузовик с нефтепродуктами

Кугарчинский район | 25 фев 2021 | 19:29

Сегодня, 25 февраля, в Кугарчинском районе Башкирии зарегистрировано ДТП. Подробности рассказали в республиканском ГИБДД.

Днем на трассе опрокинулся грузовой автомобиль «Ивеко», который перевозил 23 тонны нефтепродуктов. Авария произошла вблизи деревни Новопетровск. По предварительным данным, 58-летний водитель из Челябинской области не справился с управлением, в связи с чем грузовое авто занесло с последующим опрокидыванием. К счастью, нефтепродукты не разлились. В настоящее время на месте происшествия работают спецслужбы.

Напомним, глава Башкирии Радий Хабиров провел совещание по ситуации на дорогах в связи с непогодой. Он отчитал министра транспорта РБ Алана Марзаева, а также он остался недоволен работой АО «Башкиравтодор» из-за некачественной уборки снега.

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Источник: mkset.ru
Фото: ГИБДД по РБ

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