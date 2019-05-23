Авария в Мечетлинском районе: легковушка на полном ходу врезалась в грузовик
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Авария с трагическим исходом произошла ночью на трассе Кропачево-Месягутово-Ачит в Мечетлинском районе. Водитель ВАЗа седьмой модели на полном ходу врезался в попутный грузовик «Man» и опрокинулся в кювет, сообщает сайт Newsbash.ru.
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