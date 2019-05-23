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Авария в Мечетлинском районе: легковушка на полном ходу врезалась в грузовик

Добавлено: 23.05.19
Просмотров: 51
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Мечетлинский район
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Авария в Мечетлинском районе: легковушка на полном ходу врезалась в грузовик

Авария с трагическим исходом произошла ночью на трассе Кропачево-Месягутово-Ачит в Мечетлинском районе. Водитель ВАЗа седьмой модели на полном ходу врезался в попутный грузовик «Man» и опрокинулся в кювет, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По данным пресс-службы ГИБДД по РБ, 21-летний водитель скончался на месте, его 20-летний пассажир с травмами госпитализирован. Дорожные полицейские выясняют обстоятельства аварии.

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