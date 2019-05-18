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В Мечетлинском районе выросла свалка угрожающих размеров

Добавлено: 18.05.19
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Рубрика: Общество
Теги: Мечетлинский район
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В Мечетлинском районе выросла свалка угрожающих размеров

Жители села Большеустьикинское Мечетлинского района бьют тревогу. Всего в километре от райцентра на месте несанкционированной свалки выросла настоящая мусорная гора, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.

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Помойка «растет» вот уже с десяток лет. За годы ее площадь заняла два гектара, а высота мусора превышает десять метров. При этом свалка огорожена забором лишь с одной стороны, так что отходы расползаются на территорию окрестных лесов. Местные жители жалуются, что молодой скот нередко гибнет, наевшись полиэтилена. К тому же, живописный березовый лес превращается в гиблое место с разлагающимися нечистотами.

Как утверждается, свалка принадлежит частной компании «Водоканал», но за ее состоянием давно никто не следит, а журналисты возлагают ответственность за попустительство на главу районной администрации Аниса Асадуллина и главу Большеустьикинского сельсовета Радика Галяутдинова.

При этом объект имеет официальный въезд, но часто он бывает попросту завален отходами, и жители выбрасывают мусор, где придется. Опасность такого объекта вблизи населенного пункта заключается и в том, что гниющий годами мусор вырабатывает газ – всего одна тонна твердых бытовых отходов способна образовывать 100-200 кубометров вредных испарений. Жители района всерьез опасаются за экологическую обстановку в близлежащих к незаконному полигону населенных пунктах, ведь отравленная почва может быть опасна на протяжении десятков лет.

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