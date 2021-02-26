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Авария под Уфой: КамАЗ столкнулся с легковушкой, пострадали 4 человека

Авария под Уфой: КамАЗ столкнулся с легковушкой, пострадали 4 человека

Уфа | 26 фев 2021 | 15:02

Серьезное столкновение КамАЗа и легкового автомобиля произошло сегодня, 26 февраля в Уфимском районе республики. ДТП случилось на повороте возле деревни Николаевка трассы М-7.

В ДТП пострадали 4 человека — водитель 1989 г.р., пассажир 1979г.р., и двое детей 2010 и 2006 годов рождения.  Пассажиров пришлось вырезать из покореженной «Гранты». Сейчас они в руках врачей.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе на Затонском шоссе днем 25 февраля произошло массовое ДТП с пострадавшими. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД РБ, 31-летний житель Уфимского района, управляя грузовиком «МАЗ», врезался в припаркованную «Ладу Калину».

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Источник: gtrk.tv
Фото: Госкомитет РБ по ЧС

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