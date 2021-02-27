Смертельное ДТП в Бирском районе: столкнулись ВАЗ-2121 и «Лада Калина» один погиб | видео
Бирский район | 27 фев 2021 | 13:31
В Бирском районе республики в полдень 27 февраля произошло ДТП с погибшим. На 12 км автодороги Емашево-Бирск столкнулись две машины: ВАЗ-2121 и «Лада Калина».
От удара 61-летний водитель «Лады» получил травмы, несовместимые с жизнью. Его супруга и водитель другого автомобиля госпитализированы.
Подробности уточняются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Тем временем, погода на дорогах республики остается неблагоприятной. 27 февраля, по прогнозам синоптиков, днем по республике снег, местами сильный, в отдельных районах метель, видимость в снеге до 500м и менее, на дорогах снежный накат, гололедица.
Ранее сообщалось, что в Мишкинском районе остановили пьяного водителя автобуса, перевозившего на соревнования детей. Автобус остановили во время проведения профилактических рейдов на 8 километре дороги Бирск-Тастуба-Сатка.