Смертельное ДТП в Бирском районе: столкнулись ВАЗ-2121 и «Лада Калина» один погиб | видео

Бирский район | 27 фев 2021 | 13:31

В Бирском районе республики в полдень 27 февраля произошло ДТП с погибшим. На 12 км автодороги Емашево-Бирск столкнулись две машины: ВАЗ-2121 и «Лада Калина».





От удара 61-летний водитель «Лады» получил травмы, несовместимые с жизнью. Его супруга и водитель другого автомобиля госпитализированы.



Подробности уточняются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Тем временем, погода на дорогах республики остается неблагоприятной. 27 февраля, по прогнозам синоптиков, днем по республике снег, местами сильный, в отдельных районах метель, видимость в снеге до 500м и менее, на дорогах снежный накат, гололедица.

Ранее сообщалось, что в Мишкинском районе остановили пьяного водителя автобуса, перевозившего на соревнования детей. Автобус остановили во время проведения профилактических рейдов на 8 километре дороги Бирск-Тастуба-Сатка.





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Фото: скрин видео ГИБДД РБ