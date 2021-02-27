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Авария в Кумертау: столкнулись «Renault Logan» и «Renault Fluence», погиб пассажир

Авария в Кумертау: столкнулись «Renault Logan» и «Renault Fluence», погиб пассажир

Кумертау | 27 фев 2021 | 14:37

Сегодня, 27 февраля, в городе Кумертау на автодороге Уфа-Оренбург зарегистрировано ДТП с погибшим.

По имеющимся данным, столкнулись «Renault Logan» и «Renault Fluence».

В результате ДТП пассажир первой инормарки от полученных травм скончался на месте происшествия. Оба водителя госпитализированы. Подробности уточняются.

Ранее сообщалось о смертельной аварии в Бирском районе. Здесь столкнулись ВАЗ-2121 и «Лада Калина» один погиб.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: ГИБДД по РБ

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