Авария в Кумертау: столкнулись «Renault Logan» и «Renault Fluence», погиб пассажир

Кумертау | 27 фев 2021 | 14:37

Сегодня, 27 февраля, в городе Кумертау на автодороге Уфа-Оренбург зарегистрировано ДТП с погибшим.



По имеющимся данным, столкнулись «Renault Logan» и «Renault Fluence».



В результате ДТП пассажир первой инормарки от полученных травм скончался на месте происшествия. Оба водителя госпитализированы. Подробности уточняются.



Ранее сообщалось о смертельной аварии в Бирском районе. Здесь столкнулись ВАЗ-2121 и «Лада Калина» один погиб.



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Фото: ГИБДД по РБ