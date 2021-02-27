В Мишкинском районе остановили пьяного водителя автобуса, перевозившего на соревнования детей

Мишкинский район | 27 фев 2021 | 12:13

В Мишкинском районе Башкирии был остановлен школьный автобус с десятью детьми в салоне. Оказалось, водитель, управляющий автобусом, находился в нетрезвом состоянии.







Автобус остановили во время проведения профилактических рейдов на 8 километре дороги Бирск-Тастуба-Сатка, сообщает пресс-служба ГИБДД РБ. Во время проверки документов инспектор почувствовал запах алкоголя и попросил водителя пройти освидетельствование. Подозрения подтвердились.



Прибор показал содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе в количестве 1,24 мг/л. Стражи порядка установили, что водитель школьного автобуса перевозил баскетбольную команду между Мишкино и Старобалтачево. Мужчина вез восьмиклассников в родной район после проведения районных соревнований.

Детей временно разместили в местном физкультурно-оздоровительном центре. Здесь они некоторое время ожидали другого водителя, а после – были доставлены по домам.



Пресс-служба ГИБДД по РБ:



- Выяснилось, что предрейсовый медицинский осмотр водитель не проходил. За это, а также за выпуск нетрезвого водителя в рейс также привлечено к административной ответственности и должностное лицо, за которым закреплён контроль за данным направлением деятельности. Добавим, материалы были направлены по месту регистрации юридического лица, для привлечения его к административной ответственности.

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Фото: скрин видео