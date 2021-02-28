В Абзелиловском районе на табун лошадей напали волки

Абзелиловский район | 28 фев 2021 | 10:28

В Абзелиловском районе Башкирии волки напали на табун лошадей и покалечили одну из кобылиц. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан» ссылаясь на слова местного жителя.





По словам автора ролика, с раненой лошадью сейчас все в порядке. Между тем, пользователи соцсетей беспокоятся о том, что дикие животные зачастили с нападением на скот и сторожевых собак.



Ранее сообщалось о том, что в начале февраля жертвами волков стали четыре домашних собаки в деревне Мерясово Баймакского района Башкирии. Кадры расправы дикого животного над одним сторожевым псом попали на камеру видеонаблюдения.



Серьезное ДТП произошло на днях в Абзелиловском районе. Здесь водитель «Ниссан Патфайндер» насмерть задавил лежащего на дороге мужчину.





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Фото: скрин видео