В Абзелиловском районе на табун лошадей напали волки
Абзелиловский район | 28 фев 2021 | 10:28
В Абзелиловском районе Башкирии волки напали на табун лошадей и покалечили одну из кобылиц. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан» ссылаясь на слова местного жителя.
По словам автора ролика, с раненой лошадью сейчас все в порядке. Между тем, пользователи соцсетей беспокоятся о том, что дикие животные зачастили с нападением на скот и сторожевых собак.
Ранее сообщалось о том, что в начале февраля жертвами волков стали четыре домашних собаки в деревне Мерясово Баймакского района Башкирии. Кадры расправы дикого животного над одним сторожевым псом попали на камеру видеонаблюдения.
Серьезное ДТП произошло на днях в Абзелиловском районе. Здесь водитель «Ниссан Патфайндер» насмерть задавил лежащего на дороге мужчину.
Источник:
www.bashinform.ru
Фото: скрин видео
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