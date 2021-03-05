Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Уфе задержали похитителей алюминиевых рекламных щитов

В Уфе задержали похитителей алюминиевых рекламных щитов

В Уфе задержали похитителей алюминиевых рекламных щитов

Уфа | 05 мар 2021 | 14:05

С загадочной проблемой в полицию Уфы стали обращаться владельцы рекламных щитов. По их словам, с конструкций стали похищать алюминиевые панели.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, сразу начались оперативно-розыскные мероприятия. Полицейские быстро вышли на след преступников. Ими оказались два местных жителя 25 и 26 лет. Парни похищали панели для сдачи в пункт приема металла. 

Пресс-служба МВД по РБ:

- По предварительным данным, молодые люди передвигались по городу на автомобиле «ГАЗель», находили на улицах Уфы рекламные баннеры, останавливались и снимали алюминиевые панели. Злоумышленники не вызывали подозрения у граждан так как надевали светоотражающие жилеты. Все похищенное они сдавали в пункты приема металла, вырученные деньги делили между собой.

Удалось подтвердить причастность парней к четырем фактам краж. Общая сумма ущерба составила более 600 тысяч рублей. Подозреваемые задержаны, а по факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: