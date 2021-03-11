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Под Уфой пьяный мужчина набросился с ножом на продавщицу

Под Уфой пьяный мужчина набросился с ножом на продавщицу

Уфа | 11 мар 2021 | 12:00

В деревне Уптино произошло зверское нападение на продавщицу и посетителей магазина. О произошедшем сообщила сама пострадавшая работница торговой точки.

Пресс-служба МВД по РБ рассказала подробности произошедшего. В местный магазин зашёл «любитель горячительных напитков» и начал требовать у продавщицы водки. Та отказалась бесплатно отдавать товар посетителю, что очень разозлило пьяного мужчину. Сначала он несколько раз ударил кулаками по столу, а после достал нож.

К счастью, дотянуться до продавщицы он не смог. Угомонить дебошира попыталась посетительница, но получила несколько ударов по голове руками. Вскоре в магазин зашел мужчина, испугал вандала, и тот попытался убежать.

Сотрудники правоохранительных органов опросили свидетелей, просмотрели кадры с камеры видеонаблюдения, а после нашли дебошира. Им оказался 43-летний житель Иглинского района.

Пресс-служба МВД по РБ:

- Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 162 «Разбой» Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемого поместили под стражу.

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Источник: bash.news
Фото: скриншот видео

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