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ДТП в Уфе: женщина за рулем «Лады Калина» сбила 5-летнего мальчика

ДТП в Уфе: женщина за рулем «Лады Калина» сбила 5-летнего мальчика

Уфа | 13 апр 2021 | 10:41

Накануне, 12 апреля, в Уфе произошла авария с участием несовершеннолетнего. Инцидент зафиксирован у дома №26/1 по улице Юрия Гагарина.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы, 43-летняя женщина за рулём «Лады Калина» следовала по дворовому проезду. В этот момент она наехала на 5-летнего мальчика, который внезапно оказался на проезжей части.

Известно, что ребёнок был на прогулке с матерью, но внезапно вырвался и побежал вперёд. Малыш получил травмы и был госпитализирован. После оказания медицинской помощь семью отпустили домой.

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Источник: bash.news

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