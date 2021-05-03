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В Альшеевском районе мужчина чуть не зарезал собственных родных

В Альшеевском районе мужчина чуть не зарезал собственных родных

Альшеевский район | 03 май 2021 | 15:26

Житель Альшеевского района вернулся из мест лишения свободы и во время распития спиртных напитков накинулся с ножом на сестру и ее сожителя, которые не захотели «учиться жизни» у него. Раненые сумели спастись, позвонив в полицию. Теперь бывший зэк попал под очередное следствие, а его родственники лежат в больнице.

Инцидент произошёл в селе Раевский в начале майских праздников.

Башкирские полицейские сообщают, что местный житель - 63-летний мужчина, ранее освободившийся из мест лишения свободы, во время распития спиртных напитков начал «учить» жизни свою сводную сестру и её сожителя. Однако молодая пара высказали свою точку зрения на жизнь и между ними произошел конфликт.

В ходе ссоры бывший зэк схватил со стола нож и ранил им своих оппонентов.

Раненая женщина смогла сообщить по телефону о произошедшем сотрудникам полиции. Прибывшие на место правоохранители задержали дебошира и вызвали для пострадавших скорую помощь. Раненые госпитализированы, а в отношении их родственника возбуждено уголовное дело.

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Источник: www.sobkor02.ru

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