В Белокатайском районе мужчина в ходе ссоры ударил своего собутыльника ножом
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В дежурную часть ОМВД России по Белокатайскому району поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи о том, что в центральную районную больницу с ножевым ранением живота был госпитализирован 47-летний житель с.Майгаза, сообщает сайт Newsbash.ru.
В настоящее время подозреваемый вину в совершении преступления признал и в подробностях рассказал об обстоятельствах произошедшего.
По данному факту возбужденно уголовное дело по ч.2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
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