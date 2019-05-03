Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Белокатайском районе мужчина в ходе ссоры ударил своего собутыльника ножом

В Белокатайском районе мужчина в ходе ссоры ударил своего собутыльника ножом

Добавлено: 03.05.19
Просмотров: 58
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белокатайский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Белокатайском районе мужчина в ходе ссоры ударил своего собутыльника ножом

В дежурную часть ОМВД России по Белокатайскому району поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи о том, что в центральную районную больницу с ножевым ранением живота был госпитализирован 47-летний житель с.Майгаза, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Белокатайском районе умер подросток надышавшись газом из баллончика

Читайте также:

В Белокатайском районе умер подросток надышавшись газом из баллончика
На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что к преступлению причастен ранее судимый знакомый потерпевшего. Во время совместного распития спиртных напитков между приятелями произошел конфликт, в кокой-то момент 48-летний мужчина взял со стола кухонный нож и ударил обидчика.

В настоящее время подозреваемый вину в совершении преступления признал и в подробностях рассказал об обстоятельствах произошедшего.

По данному факту возбужденно уголовное дело по ч.2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
В Бакалинском районе в пылу семейной ссоры жена ударила мужа ножом в живот
Происшествия
В Бакалинском районе в пылу семейной ссоры жена ударила мужа ножом в живот
В Кумертау задержали женщину с ножом напавшую на мужчину
Происшествия
В Кумертау задержали женщину с ножом напавшую на мужчину
В Иглинском районе уборка картошки завершилась поножовщиной между братьями
Происшествия
В Иглинском районе уборка картошки завершилась поножовщиной между братьями
В Федоровском районе подрались два собутыльника
Происшествия
В Федоровском районе подрались два собутыльника
В Ишимбайском районе во время пьянки инвалид ударил ножом старшего брата
Происшествия
В Ишимбайском районе во время пьянки инвалид ударил ножом старшего брата
В Белорецком районе брат вернувшись из ареста пырнул ножом сестру
Происшествия
В Белорецком районе брат вернувшись из ареста пырнул ножом сестру
Полицейские Уфы раскрыли кражу из частного дома
Человек и закон
Полицейские Уфы раскрыли кражу из частного дома
Житель Учалинского района воткнул нож в грудь односельчанину
Происшествия
Житель Учалинского района воткнул нож в грудь односельчанину
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: