В Белокатайском районе мужчина в ходе ссоры ударил своего собутыльника ножом

В дежурную часть ОМВД России по Белокатайскому району поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи о том, что в центральную районную больницу с ножевым ранением живота был госпитализирован 47-летний житель с.Майгаза, сообщает сайт Newsbash.ru.



Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что к преступлению причастен ранее судимый знакомый потерпевшего. Во время совместного распития спиртных напитков между приятелями произошел конфликт, в кокой-то момент 48-летний мужчина взял со стола кухонный нож и ударил обидчика.В настоящее время подозреваемый вину в совершении преступления признал и в подробностях рассказал об обстоятельствах произошедшего.По данному факту возбужденно уголовное дело по ч.2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.