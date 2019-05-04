В Нефтекамске во время застолья женщина ударила ножом родственника

В Башкирии между родственниками произошел конфликт. 34-летняя женщина разозлилась и вонзила нож в грудь 44-летнему мужчине. Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, инцидент произошел в Нефтекамске, сообщает сайт Newsbash.ru.



В полицию позвонил диспетчер скорой медицинской помощи и сообщил о том, что в центральную городскую больницу с ножевым ранением грудной клетки был доставлен 44-летний житель села Амзя.На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Было установлено, что к преступлению причастна 34-летняя хозяйка квартиры, из которой увезли потерпевшего. Родственники распивали спиртные напитки и поссорились. Женщина схватила со стола кухонный нож и ударила мужчину.Свою вину в совершении преступления подозреваемая признала. По данному факту возбужденно уголовное дело по ч.2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.