В Нефтекамске во время застолья женщина ударила ножом родственника
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В Башкирии между родственниками произошел конфликт. 34-летняя женщина разозлилась и вонзила нож в грудь 44-летнему мужчине. Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, инцидент произошел в Нефтекамске, сообщает сайт Newsbash.ru.
На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Было установлено, что к преступлению причастна 34-летняя хозяйка квартиры, из которой увезли потерпевшего. Родственники распивали спиртные напитки и поссорились. Женщина схватила со стола кухонный нож и ударила мужчину.
Свою вину в совершении преступления подозреваемая признала. По данному факту возбужденно уголовное дело по ч.2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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