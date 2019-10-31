В Янаульском районе рабочий ударил своего коллегу ножом в живот

В Отдел МВД России по Янаульскому району поступило сообщение от скорой помощи. В центральную районную больницу доставлен 30-летний житель села Леонидовка Туймазинского района. Медики диагностировали у него ножевое ранение в живот.





Выездом следственно-оперативной группы на место происшествия было установлено, что конфликт произошел между сотрудниками одного из местных предприятий. В жилом вагончике 46-летний мужчина вступил в словесную перепалку с потерпевшим. Свидетелями возникшего разногласия были другие рабочие. Когда в ход пошли кулаки, они попросили мужчин выйти и выяснять отношения на улице.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

Фото: rus.delfi.ee

Как оказалось, перед выходом из вагончика подозреваемый захватил кухонный нож. Именно этим оружием он и ударил коллегу. Осознав содеянное, мужчина вызвал врачей. До прибытия медиков подозреваемый и его коллеги оказывали первую помощь раненному.В больнице потерпевшему потребовалось хирургическое вмешательство. На данный момент его состояние оценивается, как стабильное.Мужчина дал признательные показания. На данный момент он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Нож изъят.По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ.